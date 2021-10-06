«К нему прилеплено очень много»: почему имя Анжелика так не нравится Варум

Анжелика Варум в интервью Ирине Шихман призналась, что не любит свой псевдоним. Напомним, по паспорту она Мария и в начале своей сольной карьеры была вынуждена сменить имя.

«К Анжелике прилеплено очень много, мне кажется это имя очень жестким. Вспомните, например, «Анжелика и король», «Анжелика – маркиза ангелов». Но когда мне было 18 лет – мне сказали, что так надо сделать, я не спорила.

Варум в другом интервью говорила, что взяла псевдоним потому, что они с Машей Распутиной в одно время «гремели» на большой эстраде. И чтобы на сцене не было двух Маш, она стала Анжеликой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале.