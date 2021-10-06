«У меня есть законные 50 гектаров»: Варум рассказала о крупном семейном бизнесе

Певица Анжелика Варум рассказала в интервью Ирине Шихман о крупном семейном бизнесе. Артистка вместе со своим братом занимается виноделием.

«Это сложный бизнес. Тут надо не только собирать виноград и придумывать дизайн этикеток, тут много подводных камней, — говорит Варум. – У меня есть законные 50 гектар земли и таким образом я зарабатываю на пенсию».

Варум также отметила, что в жизни у нее уже был опыт ведения бизнеса. Она выпускала духи, которые пользовались большой популярностью. Теперь пришла к вину.

«Однако я не пью, белые вина не понимаю совсем. Мне кажется, что в них что-то не хватает», – подытожила певица.

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