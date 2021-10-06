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Колготки не нужны: Виктория Дайнеко показала максимально длинные модные сапоги

Артистка выгуляла трендовые ботфорты на презентации новой коллекции платьев.

Колготки не нужны: Виктория Дайнеко показала максимально длинные модные сапоги
Виктория Дайнеко. Фото: Global Look Press

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Виктории Дайнеко появилась фотография со светского мероприятия мира моды. Примечательно, что туда знаменитость отправилась в высочайших сапогах.

Дайнеко уже не в первый раз выбирает ботфорты для своих образов. Однако до этого исполнительница не хвасталась такими экстравагантными моделями сапогов.

Виктория надела обувь, которая закрывала ее ноги полностью. Ботфорты цвета слоновой кости с острым носом перекликались по цветовой гамме с маленькой кожаной сумочкой и платьем артистки.

Дайнеко скрыла мини-платье под белоснежным пиджаком с мехом «Тедди». Таким способом певица убрала все намеки на вульгарность в своем образе.

Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко на премии. Фото: Instagram.com/victoriadaineko

Поклонники Виктории высоко оценили образ артистки:

«Красивая Вика. И красивый образ, цветовая гамма наряда просто огонь», «Сапоги просто пушка! Вы в них особенно прекрасны», «Икона стиля».

Напомним, ранее Виктория Дайнеко в баклажановом платье с цветочным принтом поддержала тренд на наряды с рукавами-буфами.

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