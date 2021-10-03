Виктория Дайнеко в баклажановом платье поддержала тренд на рукава-буфы

Исполнительница показала, какой сюрприз приготовила на день рождения дочери.

Экс-артистка продюсерского центра Игоря Матвиенко — Виктория Дайнеко — разместила на личной странице снимок в нарядном платье с пышными рукавами и цветочном принтом. В таком образе знаменитость украшала комнату наследницы поздравительными шарами.

Напомним, у Виктории есть дочь, имя которой певица держит в тайне. Ранее Дайнеко заявляла, что не расскажет подробности о жизни дочери до нужного момента.

А недавно исполнительница показала комнату девочки, заполненную огромными шарами фиолетового и розового цветов. Певица заказала огромный букет и розовый торт с бантиком и сердечком ко дню рождения наследницы.

Сама Дайнеко позировала в центре комнаты в баклажановом крошечном платье и телесных босоножках на высоком каблуке.

«Счастливая мама», — подписала снимок Виктория.

Отметим, ранее популярные платья с рукавами-буфами выгуливали актриса Олеся Судзиловская и телеведущая Ксения Бородина.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко поддержала тренд на образы цвета фуксии. Артистка в платье бэби-долл цвета «взбесившейся» Барби снялась для своего нового клипа.

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