Виктория Дайнеко поддержала тренд на наряды цвета фуксии

Исполнительница Виктория Дайнеко разместила на личной странице в Instagram фото в платье бэби-долл и туфлях на шпильке цвета фукорцина.

Модницы шоу-бизнеса не могут пройти мимо тренда на ярко-розовой цвет. Платья, пиджаки и даже миниатюрные сумочки знаменитостей становятся акцентными пятнами в их повседневных аутфитах.

больше по теме Воплощение юности: Стеша Маликова в струящемся платье в пол цвета фуксия покаталась на яхте Дочка Дмитрия Маликова принарядилась на Мальдивах.

Певица Виктория Дайнеко не отстает от других любительниц моды и стиля. Артистка снимает новый клип. И даже в нем Виктория появилась в ярко-розовом одеянии.

Дайнеко выбрала платье бэби-долл с рукавами-буфами. К слову, ранее такой элемент наряда продемонстрировала модель Анна Заворотнюк. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк похвасталась блузкой с массивными рукавами.

Что касается образа Дайнеко, тут также были использованы остроносые туфли на высоком каблуке. Виктория позировала в лодочках на шпильке под цвет платья. Певица завершила яркий образ высокой прической. Артистка собрала часть прядей в хвост, а остальные волосы оставила распущенными.

«Ох, этот взгляд!», «Розовый цвет вам очень идет. Вы, Ваше Величество, невероятны», «Хороша», «Вы прекрасны», — восхитились поклонники Дайнеко.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко примерила юбку поверх велосипедок. Певица использовала изделие как баску для облегающих шортов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.