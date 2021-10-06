«Лея, какой еще мальчик?»: Джиган не был готов к первой любви дочери

Рэпер испугался, узнав о поклоннике своего второго ребенка.

В одной из последних Stories личного микроблога бизнесмвумен Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость рассказала о первых поклонниках дочери Леи. Отцу девочки такая новость не понравилась.

Самойлова вместе с Джиганом воспитывают четверо детей. В этом году в семье шоумена в школу пошла уже вторая дочь — Лея. Она теперь учится в Барвихе.

К слову, у Леи уже появились ухажеры. Этому совсем не обрадовался отец девочки.

«Лея, какой еще мальчик, а? Лея?!», — с удивлением поинтересовался Джиган у дочери.

Самойлова рассказала возлюбленному, что у малышки появился поклонник в школе. А затем показала фолловерам испуганное лицо мужа.

Джиган отрицал, что испугался новости о второй дочери. Однако артист серьезно поговорил с Леей. Шоумен напомнил, каким строгим отцом может быть. Заботливый папочка не был готов к первой любви дочки в первом классе.

Напомним, ранее Джиган назвал сумму, которую получит за бой с борцом Александром Емельяненко.

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