«Чуть не описалась»: Регина Тодоренко посмеялась над курсом Оксаны Самойловой

Сама телеведущая тоже продает авторский курс по улучшению жизни.

Жена артиста Влада Топалова — Регина Тодоренко — опубликовала в Stories личного микроблога ролик с Оксаной Самойловой и другими популярными блогерами. Примечательно, что это очень повеселило саму исполнительницу.

Тодоренко показала, как блогеры копируют друг друга и курсы по саморазвитию. Несмотря на свой собственный проект по трансформации жизни, Регина посмеялась над похожим курсом Оксаны Самойловой.

«Просто посмотрите это потрясающее видео, я чуть не описалась, когда посмотрела», — отметила в своем Instagram Тодоренко.

На видео Оксана почти слово в слово повторяет слова других блогеров, которые представляли авторские курсы ранее.

К слову, Регина не одинока в своем убеждении по поводу скопированного курса жены шоумена Джигана. Недавно автор курса «Акулы пера» заявила, что новый проект Самойловой повторяет ее собственный. Блогер отметила, что разделы и уроки в курсе Оксаны когда-то были прописаны в ее программе.

больше по теме Оксану Самойлову вновь обвинили в плагиате В прошлом знаменитость скопировала бренд косметики Кайли Дженнер.

Напомним, ранее сама Регина подверглась критике. После ее резкого заявления о домашнем насилии от артистки отвернулись некоторые коллеги и рекламодатели.

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