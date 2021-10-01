Джиган рассказал, куда потратит 50 миллионов за бой с Александром Емельяненко

Рэпер Джиган признался, что получит за бой с профессиональным бойцом MMA Александром Емельяненко 50 миллионов рублей. К слову, артист уже знает, куда их выгоднее вложить.

В предстоящем выпуске шоу Comedy Club появится муж модели Оксаны Самойловой. Многодетный отец, по словам Павла Воли, посетит программу в последний раз. Возлюбленный Ляйсан Утяшевой уверен, что Джиган просто не справится с чемпионом Александром Емельяненко. Именно с этим спортсменом будет бороться исполнитель хита «Надо подкачаться».

Ведущие Comedy Club поинтересовались у Джигана, почему исполнитель просит за бой именно 50 миллионов. Также их удивило само желание рэпера выйти на ринг с прославленным бойцом MMA.

«У меня много детей», — коротко объяснил Джиган.

Затем артист добавил, что сроки боя сдвигаются. Поскольку ему срочно нужно улететь на Мальдивы.

Также вместе с Джиганом в студии Comedy Club оказался его коллега — исполнитель blago white. Он спел вместе с Джиганом, Тимати, Егором Кридом и другими артистами трек «На чиле». Рэпер рассказал о личной жизни и страсти к пингвинам.

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