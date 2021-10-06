«Ни одного штампа в паспорте о браке»: Алена Кравец рассекретила Прохора Шаляпина

В конце июля Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, а в конце сентября стал вдовцом. Избранница артиста умерла от коронавируса в США.

Ранее Прохор заявлял, что не будет претендовать на ее наследство, хотя, если брак был официально зарегистрирован, может это сделать. Так говорят юристы. Но, по словам светской львицы Алены Кравец, официально Шаляпин женат не был.

«Я знаю артистов, которые говорят, что у них онкология – лишь бы их снимали в ток-шоу. Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба – фикция… Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо. Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет», — сказала Кравец «Дни.ру».

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Напомним, практически сразу после пышной свадьбы Прохор улетел в Москву, а Татьяну госпитализировали в Лас-Вегасе.

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