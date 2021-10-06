Измученный вид: видео умирающей жены Прохора Шаляпина появилось в Сети

Прохор Шаляпин стал вдовцом 30 сентября. Его жена, канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла в ША от коронавируса. молодожены практически не насладились медовым месяцем – через несколько дней после пышного торжества в Лас-Вегасе, спутницу артиста госпитализировали.

Сразу после этого Прохор вернулся в Москву. Вот уже несколько дней подряд убитый горем вдовец не может поверить в случившееся. Сомневаются в этом и некоторые пользователи Сети. Однако накануне появились кадры госпитализации Татьяны в Лас-Вегасе, глядя на которые, в болезни блондинки вопросов не возникает. Эксклюзивные кадры музыкант предоставил Андрею Малахову.

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По словам Прохора, его жена занималась самолечением и упустила драгоценное время. 9 августа сатурация у нее упала до 60 процентов. К моменту госпитализации Татьяна уже не могла дышать самостоятельно.

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