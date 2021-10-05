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«Так и скажи, что сняла их»: Рудова в купальнике показала себя в невидимых стрингах

Актриса позировала в провокационном ракурсе, загадав подписчикам секси-задачку.

«Так и скажи, что сняла их»: Рудова в купальнике показала себя в невидимых стрингах
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Актриса Наталья Рудова у себя в Instagram наделала много шума. Поклонники гадают, есть на ней стринги или нет.

Звезда сериалов и музыкальных клипов опубликовала у себя в микроблоге новое фото в бикини. Стоя в воде, она показала прелести в купальнике, нижняя часть которого под водой просто исчезла.

«Волшебная вода, захотела и оставила меня на фото без плавок», — поразилась казусу красотка.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Подписчики принялись разглядывать причинное место красотки. Кто-то сразу догадался, в чем тут казус зрительной иллюзии, кому-то показалось, что стрингов просто нет. Но всем отписавшимся под фото изображение сексуальной блондинки явно доставило удовольствие.

«Вместо плавок вижу два огуречных кругляшка», «И все дружно начали искать плавки», «Огненный вода!», «Солнечный день, я вижу в воде», «Преломление света в деле», «Хи-хи, классно!», «Да ладно тебе, так и скажи, что сняла их для фото», «Плавки не надо!», «Интрига однако», — взбудоражились под комментариями фолловеры.

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