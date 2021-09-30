«Булки вывалила!»: Рудова в бикини присела сочной «сдобой» прямо на бортик

Актриса из сериала «Татьянин день» и комедии «Свингеры» Наталья Рудова знаменита не только своим талантом в кадре, но и любовью к откровенным фотосессиям. И красотке есть что показать: она обладает соблазнительными формами, вскружившими голову не одному миллиону фанатов.

Рудова не смущается, когда демонстрирует свои прелести в разных ракурсах. И на сей раз без стыда явила инстамиру свои «сдобные» прелести в бикини, прижав их прямо к бортику бассейна. Мимо такого зрелища пройти смог не каждый.

«Булки вывалила!», «Это перебор», «Как всегда, на высоте», «Сочная», «Горячо», «Уф!», «Отличный вид!», «Хорошая заставка на телефон», — написали в комментариях.

Наталья Рудова зачастила с пляжным контентом. Дело в том, что девушка уже не раз жаловалась, что хочет на море, а наступившая осень только обострила ее желание.

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