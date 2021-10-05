Морские шалости: Рудова в бикини засветила под водой увеличившуюся в размерах грудь

Сочная картинка с пляжа была оценена фанатами по достоинству.

Актриса Наталья Рудова претендует на звание самой сексуальной женщины страны по мнению мужского журнала Maxim, на страницах которого, к слову, не раз обнажалась. Красотке льстит такое внимание, и она продолжает подогревать интерес к своей персоне, публикуя откровенные снимки.

На сей раз Рудова просто лишила дара речи своих подписчиков, разместив снимок из морских недр. На кадре красотка позирует стоя в море, а вода тем временем визуально преображает сочные прелести красотки, делая их соблазнительнее. Грудь актрисы оказалась на несколько размеров больше.

«Вау!», «Сочная», «Рудова ты красотка», «Огонь», только и остается вскрикнуть фолловерам в комментариях.

К тому же, стоя в воде, звезда явила миру еще одну иллюзию, возникшую благодаря искажению изображения из-за воды. Ее трусики, которые, как уверяет красотка, все-таки на ней, едва можно различить на теле сквозь морскую толщу. Визуально они сместились куда-то на бедра.

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