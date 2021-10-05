В три слоя: Алла Пугачева появилась на прогулке в бейсболке и нескольких свитерах

Примадонна обожает головные уборы, и осенний образ не обошелся без кепки.

Алла Пугачева давно обосновалась за городом, в деревне Грязь, где Максим Галкин построил настоящий замок высотой в шесть этажей. Тут она растит детей, принимает гостей, занимается садом и гуляет по окрестностям. Правда, узнают поклонники об этом не от нее, а из микроблога Галкина или друзей Примадонны.

Много фотоновостей передают и фан-аккаунты Аллы Борисовны в соцсетях. В одном из них появилось фото, на котором Примадонна запечатлелась на прогулке.

Легенда эстрады решила как следует утеплиться для пребывания на свежем воздухе. Она облачилась сразу в три свитера – мятный худи, розовую рубашку, а поверх них – вязаный кардиган. На голову Примадонна надела кепку – она обожает головные уборы, и в этот раз тоже не отказалась от аксессуара.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!