Сразу понятно, кто здесь живет: Вайкуле показала, в каких роскошных интерьерах Пугачева встретила гостей

Певица побывала у подруги в гостях и засняла на видео богатое убранство замка.

67-летняя Лайма Вайкуле не так активно ведет свой микроблог в Instagram, как многие ее коллеги, но тем не менее Максим Галкин окрестил ее блогером, когда та появилась на пороге его замка с камерой в руке. Артистке удалось заснять не только радостную встречу двух подруг, но и роскошные интерьеры особняка, в котором живут Алла Пугачева, ее муж и восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри.

Входя в каминный зал, Вайкуле преодолела огромную прихожую, пол в которой выстлан в виде шахматной доски, и в пространстве которой двойняшки так любят играть, танцевать и кататься на самокатах.

В просторном помещении с витражными окнами за длинным столом расположились гости, Примадонна встречала подругу. По стенам пространства висит живопись, освещается помещение не только естественно, но и при помощи огромных люстр из муранского стекла, напоминающих паникадила со свечами.

Дорогой паркет, резная антикварная мебель, гобелены и портьеры » каждая деталь богатого интерьера намекает, что у хозяев хороший вкус. Напомним, что замок Максим Галкин строил специально для Примадонны, его общая площадь – 3000 метров. Шоумен постарался обставить жилье антикварной мебелью, хотя и признавался, что не коллекционирует предметы старины.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!