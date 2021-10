Что привело к глобальному сбою в Facebook и была ли утечка данных пользователей

Масштабный сбой в работе западных соцсетей, произошедший вечером 4 октября, уже называют самым большим в истории Интернета. Что же послужило его причиной?

Издание The New York Times, ссылаясь на анонимного сотрудника компании Facebook Inc, отмечает, что данный сбой вряд ли мог быть результатом кибератаки, так как социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одного хакерского взлома. А издание Privacy Affairs сообщило о том, что базу данных пользователей Facebook (а это 1,5 миллиарда человек), выставили на продажу в даркнете. Также в Сети распространилось мнение о том, что причиной сбоя могло стать удаление DNS-записей, связанных с Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации.

А вот портал ArsTechnica сообщил, что есть вероятность внутренней ошибки инженеров, и нечего пенять на хакерскую атаку. Позже компания Facebook в официальном заявлении подтвердила, что причиной неполадок стало «неудачное изменение программной конфигурации», которое привело к сбою в работе DNS-маршрутизаторов. То есть, сотрудники соцсети сами виноваты в возникших проблемах.

Компания уже несколько раз извинилась перед пользователями, в том числе и на уровне своего руководства — Марк Цукерберг опубликовал личное обращение на своей странице. По словам сотрудников Facebook, личные данные людей не подверглись утечке.

А вот рынок акций ведущих американских IТ-компаний, в том числе Twitter, Amazon и Facebook сильно пострадал. Марк Цукерберг, согласно данным Forbes, потерял за день на 6,4 миллиарда долларов и опустился с четвертого на шестое место в рейтинге богатейших людей мира.

