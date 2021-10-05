За считанные часы: из-за глобального сбоя Марк Цукерберг потерял миллиарды долларов и место в Forbes

Самый масштабный с 2008 года сбой в работе множества соцсетей и мессенджеров случился 4 октября на планете. В результате практически сразу акции компании Facebook Inc, принадлежащей Марку Цукербергу, обвалились. Падение составило 5,63%.

Сам Цукерберг за считанные часы потерял почти 7 миллиардов долларов, сообщает Forbes. Такой исход не позволил ему сохранить за собой пятое место в списке богатейших людей планеты, и он опустился на шестое.

Отметим, что в течение почти шести часов не работали множество соцсетей и приложений, среди которых Instagram, Facebook, WhatsApp, Gmail, Snapchat. Сбои наблюдались у TikTok, Viber, YouTube. На момент написания новости Instagram начал проявлять признаки жизни.

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