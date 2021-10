Мир без связи: глобальный сбой произошел в работе Instagram, Facebook, TikTok и других соцсетей и мессенджеров

Миллионы людей по всему миру остались без привычной связи – ведущие соцсети и мессенджеры перестали работать. Зайти в Instagram, Facebook или Twitter пользователи по всему миру не могут уже 5 часов. Это первый столь масштабный сбой в Интернете с 2008 года.

Соцсети и мессенджеры рухнули не сразу. Сначала начались массовые жалобы на работу Instagram и Facebook. Затем по цепочке стали падать WhatsApp, Gmail, Snapchat, Tinder. Начались сбои у Netflix, Zoom, Viber, YouTube.

Причина текущего сбоя, по мнению сотрудников компании Facebook, на которых ссылается The New York Times, вряд ли заключается в кибератаках. Вероятно, дело в неисправности системы информации о доменах DNS (Domain Name System), пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта центра SafeNet Бедеров. «Переход по IP-работает, а по доменному имени – нет», — объяснили в центре.

больше по теме Фейсбуку потребуется пять часов на устранение проблем Пользователи сразу нескольких социальных сетей остались без связи.

Как бы то ни было, на устранение проблемы доступа потребуется несколько часов. В ситуации недоступности Instagram и WhatsApp, пользователи активно переходят в Telegram, который временами не справляется с нагрузкой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!