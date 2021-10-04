«У нас произошла связь»: Айзу Долматову считают причастной к ссорам четы Малафеевых

Бывшая жена рэпера Гуфа — Айза Долматова — призналась, что воспринимает Вячеслава Малафеева непросто как напарника в шоу «Звезды в Африке», но и как симпатичного мужчину.

Долматовой нравится футболист. К слову, недавно жена Малафеева заявила о расставании с мужем. Екатерина решила поставить на паузу отношения со спортсменом. Поклонники звездной четы посчитали, что к этому причастна Долматова.

«Со Славой у нас произошла связь. Я в нем увидела того человека, которого я себе визуализировала когда-то в мечтах», — заявила Айза.

«Вообще у меня существуют тормоза, не только в таких ситуациях, а в целом. Если бы что-то заходило дальше, я бы вышел на разговор и объяснил, может быть, менее деликатно. Я думаю, что все было в рамках приличия», — отметил Малафеев в шоу «Звезды в Африке».

Напомним, ранее бывшая возлюбленная Вячеслава Малафеева — Екатерина — рассказала, как пыталась спасти отношения с футболистом. Для этого знаменитости даже пришлось пообщаться с сексологами.

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