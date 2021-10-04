«Будьте моей»: Анфисе Чеховой вручил кольцо тайный поклонник

Ведущая шоу «Как выйти замуж» Анфиса Чехова разместила кадр с вручающим ей кольцо поклонником на личной странице в Instagram.

Телеведущая в белоснежном платье-футляре с воланами и босоножках с бантиками раскрыла от удивления рот. В гости к Чеховой пожаловал молодой мужчина с аккуратно подстриженной бородой.

Брюнет встал на колено и открыл коробочку с ювелирным украшением. Анфиса обрадовалась при виде кольца.

«Молодой, красивый, богатый! Упал на колено, достал кольцо красивущее и говорит: «Будьте моей, Анфиса Александровна, всю жизнь о вас мечтаю!». Смотрю я на это кольцо, так заманчиво оно сверкает! Смотрю на Александра, так соблазнительно он улыбается и думаю: «А не выйти ли мне замуж? Вот так в слепую!». Вы смогли бы?» — заинтриговала Чехова.

Позже Анфиса объяснила, что Александр оказался ювелиром. Мужчина презентовал Чеховой свою новую продукцию.

Напомним, ранее Анфиса Чехова подчеркнула фигуру необычным нарядом с асимметричным разрезом. Стилист высоко оценила фэшн-выбор телеведущей.

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