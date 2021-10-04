«Как же так?»: Маша Горбань в мини-шортиках изумила публику худыми ножками

В начале августа Маша Горбань во второй раз стала мамой. Сына Нилана она родила в Майами, где и пробыла почти месяц после родов. Актриса уже вернулась в Россию и даже приступила к работе над очередным проектом. Но в своем инстаграм она продолжает делится кадрами из США.

На этот раз популярная блондинка показала, как училась кататься на роликовых коньках. Горбань нарядилась в короткие шортики, изумив публику худыми ногами.

«Терпение и труд все перетрут. Я старалась», — написала Горбань под кадрами видео.

Фанаты оценили чувство юмора звезды, но при этом заметили, что у нее слишком худые ноги.

«Лучшая! Огонь! А что с ногами? Как же так можно?», — писали пользователи Сети.

Напомним, Маша Горбань получила популярность благодаря роли в сериале «Кухня».

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