«Она положила голову на подушку и умерла»: Лидия Вележева рассказала о смерти сестры-двойняшки

Как отметила актриса, у Ирины просто кольнуло сердце.

Актриса Лидия Вележева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своей сестры-двойняшки Ирины.

«Мы были очень сильно похожи с Ириной. Нас даже зеленкой помечали. Отец ушел из нашей семьи. Мама была вынуждена отдать нас в интернат. Она платила по 120 рублей в месяц за нас». Лидия Вележева

Как отметила Лидия Вележева, ее сестра никуда не поступила после интерната.

«Она была другая. После школы вышла замуж и родила ребенка. У нее не сложились семейные отношения. Сказала мне, что очень несчастный человек. Однажды она пришла домой. Ей стало плохо. Она села на кровать. У нее кольнуло сердце. Она положила голову на подушку и умерла. Очень быстрая смерть», — заявила Лидия Вележева.

Напомним, что Лидия Вележева лишь раз была замужем. Ее супруг актер Алексей Гуськов. Они вместе с 1988 года. У них двое общих сыновей.

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