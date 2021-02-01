Лидия Вележева и Евгений Князев сыграют в спектакле по роману «Театр»

26 и 27 марта в Театре имени Вахтангова пройдет премьера спектакля «Театр» по роману Сомерсета Моэма. Классическое произведение поставила режиссер Ольга Субботина.

Книга, написанная в 1937 году, рассказывает о «величайшей английской актрисе» Джулии Лэмберт и «самом красивом мужчине в Англии» Майкле Госселине. В роман вошло около 30 лет жизни актеров, поэтому его достаточно сложно ставить на сцене. Чтобы решить эту проблему, в Театре Вахтангова решили сделать достаточно динамичный спектакль. Но главная его особенность в том, что это повествование не о жизни каких-то отдельных артистов, а о самой природе театра и предназначении искусства.

Главные роли исполнят заслуженная артистка России Лидия Вележева («Следствие ведут ЗнаТоКи», «Любовь-морковь – 2», «Березка») и народный артист РФ Евгений Князев («Вангелия», «Сын отца народов», «Зеркала»).

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