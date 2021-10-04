«Видно, что была очень добрым человеком»: фанаты Шаляпина рассказывают о его покойной жене

Всего два месяца назад Прохор Шаляпин связал свою жизнь с миллионершей из Канады Татьяной Дэвис. Но счастье длилось недолго. Спустя три дня после роскошной свадьбы в Лос-Анджелесе 42-летнюю блондинку госпитализировали с коронавирусом. 30 сентября Прохор объявил в своем инстаграм о том, что его жена умерла.

«Видно, что была очень добрым и солнечным человечком… Мои соболезнования! Это кошмар какой-то… Не верится!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, после госпитализации Татьяны Прохор вернулся в Москву. Артист не смог проводить ее в последний путь. Покойную кремировали, не допустив к церемонии даже родственников из-за эпидситуации.

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