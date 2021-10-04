Хотел коротать время с Таней: Прохор Шаляпин купил дачу в Подмосковье, пока жена была в коме

В настоящее время музыкант не находит себе места в связи со смертью любимой жены.

Музыкант Прохор Шаляпин купил дачу в Подмосковье пока его жена канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис была в коме, из которой так и не вышла.

Как рассказал друг Татьяны Дэвис Виктор, на даче Прохор Шаляпин хотел коротать дни и ночи с супругой. Сейчас, как заметил Виктор, у Шаляпина самая настоящая депрессия. Он не находит себе места от горя.

По словам Виктора, Татьяну Дэвис госпитализировали спустя неделю после свадьбы с Прохором Шаляпиным. Позже ей стало хуже.

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Напомним, что Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис сыграли свадьбу в конце июля 2021 года. Музыкант не сможет поехать на похороны. У него нет визы. Известно, что Дэвис кремируют, сообщает «Собеседник».

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