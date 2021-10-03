«Я даже не собираюсь»: Прохор Шаляпин рассказал, как поступит с миллионами покойной жены

В браке музыкант был всего два месяца.

Летом Прохор Шаляпин женился на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. Молодожены не успели насладиться даже медовым месяцем – спустя три дня после роскошного торжества в Лас-Вегасе бизнесвумен госпитализировали. А 30 сентября артист сообщил о ее кончине.

В Оттаве Татьяна считалась одной из сильнейших юристов в сфере семейного права. Сеть адвокатских контор позволила ей сколотить приличное состояние, часть которого может перейти и мужу. Однако известно, что перед свадьбой Дэвис заставила Шаляпина подписать брачный договор на 150 страниц.

«Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: «Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое. Я поступлю по совести, все наследство должно принадлежать ее семье, то есть достаться родителям, — рассказала мать артиста Елена Колесникова порталу News.ru.

Добавим, что проститься с супругой Прохору не удалось. В США ее кремировали.

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