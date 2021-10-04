Сползли, и даже завязки не помогли: Лариса Копенкина в бикини показала, что бывает, когда трусы не по размеру

Экс-жена Прохора Шаляпина делится жаркими снимками с отдыха, пока ее бывший оплакивает утрату.

66-летняя бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина наслаждается жарким отдыхом в солнечной Хургаде. Оттуда туристка активно постит снимки не только с экскурсий и прогулок, но и фотографии в бикини.

В новой публикации Копенкина показала, в какой форме сейчас находится. Она предстала в бикини с хищным принтом, декорированном цветами. Правда, трусы оказались не совсем по размеру – они предательски сползли ниже того уровня, на котором должны быть. И даже завязки не помогли им удержаться.

Серия кадров в купальнике вызвала у подписчиков экс-возлюбленной певца целую гамму смешанных эмоций. Одни восхитились, в какой форме находится красотка, другие осудили за беспечность на фоне горя, которое переживает сейчас ее бывший, но не чужой человек. Третьи стали искать изъяны фигуры у обнаженной Копенкиной в купальнике.

Напомним, что Лариса Копенкина была замужем за Прохором Шаляпиным с 2013 по 2015 годы. Брак был скандальным, разница в возрасте пары составила 30 лет. А на днях из-за океана пришла шокирующая новость – умерла нынешняя жена Шаляпина, с которой они поженились минувшим летом.

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