«Бомбическая женщина»: Лариса Копенкина в бикини с хищным принтом вскарабкалась на огромное сердце

Экс-избранница исполнителя Прохора Шаляпина — Лариса Копенкина — похвасталась внушительными формами в бикини с анималистическим принтом.

Копенкина в свои 66 не боится демонстрировать миру обнаженное тело. Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина гордится природными данными. На отдыхе в Египте телеведущая вышла на пляж в небесно-голубом купальнике с принтом в виде цветов. Также на бикини был нанесен леопардовый принт.

Бизнесвумен доказала, что разбирается в последних трендах. Подобный рисунок выбирали самые известные модницы шоу-бизнеса: певица Светлана Лобода и телеведущая Анфиса Чехова.

Что касается пляжного образа Копенкиной, Лариса завершила его голубым платком. Бизнес-леди повязала его на голову и добавила к нему очки с массивной оправой.

Копенкина забралась на огромную конструкцию в виде сердца. Знаменитость дерзко выгнула одно бедро и натянула белоснежную улыбочку.

«Бомбическая женщина», «Морская богиня», «Девочка просто, так молодо выглядишь», «Страстная натура», — восхитились Копенкиной ее фолловеры.

Напомним, ранее Лариса Копенкина отожгла на пенной вечеринке в день смерти жены бывшего возлюбленного. Бизнес-леди облачилась в крошечный купальник и подставила свои телеса под потоки воздушной пены.

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