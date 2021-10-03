Экс-участница Serebro Катя Кищук впервые показала сына от британского рэпера

Популярная вокалистка Катя Кищук стала мамой в июне этого года.

Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук, которая тщательно скрывала от подписчиков даже беременность, не демонстрируя снимков округлившегося живота, решилась вдруг на откровение.

Звезда опубликовала в микроблоге первое фото своего маленького сына Рэйна, которого родила от британского рэпера Slowthai. Причем, Катя Кищук не просто показала наследника, а рассекретила его лицо.

В кадре малыш полулежит на диване рядом со своим звездным папой. Вот только судя по фото, кроха-сын Кати Кищук – ее копия.

Мальчик и его отец, очевидно, смотрят какую-то программу по телевизору, взгляды обоих устремлены в точку, которая не видна в кадре.

Напомним, Катя Кищук родила сына в июне этого года. Сейчас наследнику экс-солистки популярной группы чуть больше трех месяцев.

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