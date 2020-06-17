Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук похвасталась помолвочным кольцом от британского рэпера

Катя Кищук прославилась как солистка женской поп-группы Serebro. Под руководством Максима Фадеева девушка стала известна на всю страну. Благодаря не только голосу, но и эффектной внешности она завоевала любовь публики. Но год назад она неожиданно ушла из группы и разорвала деловые отношения с продюсером. Более того, девушке пришлось отдать свой аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков новым солисткам коллектива.

Однако Катя быстро собрала своих фанатов в другом аккаунте. Не так давно она выпустила сольный альбом и, кажется, устроила личную жизнь. Если прошлой весной певица спровоцировала слухи о тайной свадьбе эстонским артистом Томми Кэшем, то теперь, по всей видимости, все серьезно. В прошлый раз девушка разместила фотографии, похожие на свадебные. Но влюбленные вскоре расстались, а кадры оказались частью фотосессии.

Уже не первый месяц Кищук встречается с британским топовым рэпером Slowthai. Поэтому все сразу поняли, кто подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом, которым артистка похвасталась в соцсети. Украшение красовалось на безымянном пальце Кати. «Плачу», — призналась она. Поклонники принялись поздравлять пару с помолвкой. теперь, по всей видимости, молодые люди скоро поженятся. Не исключено, что на фестиваль Coachella в США в следующем году они поедут уже в качестве супругов. Правда пока Кищук о свадьбе не говорит. Поклонники ждут, когда она сделает официальное заявление.