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В Сети появилось детское фото экс-солистки группы SEREBRO

13 декабря у Кати Кищук был день рождения. В честь праздника артистка поделилась архивным снимком.

В Сети появилось детское фото экс-солистки группы SEREBRO
Катя Кещук. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала свое детское фото. В кадре запечатлена маленькая девочка с огромными синими глазами и золотыми, как рожь, волосами.

«Birthday girl», — подписала снимок звезда.

Поклонники, узнав, что у Кати праздник, стали активно поздравлять ее с днем рождения. Они от всего сердца пожелали Кищук счастья и творческих успехов.

Кроме того, многие отметили, что в детстве у певицы была просто ангельская внешность. А также фолловеров покорили огромные глаза маленькой крохи.

«Уже в детстве была девушкой моей мечты», — признался обожатель.

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архивное фотоГруппа "Серебро"Катя КищукПевицасолистка
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В Сети появилось детское фото экс-солистки группы SEREBRO
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