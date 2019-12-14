В Сети появилось детское фото экс-солистки группы SEREBRO

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала свое детское фото. В кадре запечатлена маленькая девочка с огромными синими глазами и золотыми, как рожь, волосами.
«Birthday girl», — подписала снимок звезда.
Поклонники, узнав, что у Кати праздник, стали активно поздравлять ее с днем рождения. Они от всего сердца пожелали Кищук счастья и творческих успехов.
Кроме того, многие отметили, что в детстве у певицы была просто ангельская внешность. А также фолловеров покорили огромные глаза маленькой крохи.
«Уже в детстве была девушкой моей мечты», — признался обожатель.