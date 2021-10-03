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«На шее были следы от удушения»: Николай Бандурин рассказал, как зять едва не убил его дочь Екатерину

Дочери известного куплетиста Николая Бандурина грозил срок за причинение тяжких телесных повреждений своему мужу.

«На шее были следы от удушения»: Николай Бандурин рассказал, как зять едва не убил его дочь Екатерину
Николай Бандурин. Фото: Global Look Press

Сейчас дочь куплетиста Николая Бандурина Екатерина с сыном Тимофеем живет в новом доме, построенном ее отцом после пожара, вместе с родителями.

Папа мальчика погиб. Николай Бандурин в программе «Секрет на миллион» рассказал, что он даже не был знаком с отцом своего внука.

Куплетист и его жена предпочитают не вмешиваться в личную жизнь дочери, чтобы наследница не обвиняла их в том, что ее отношения не сложились.

Лишь однажды Николаю Бандурину пришлось вступиться за Екатерину во время ее конфликта с теперь уже бывшим мужем.

Дочь Бандурина Екатерина пришла в студию «Секрета на миллион»
Дочь Бандурина Екатерина пришла в студию «Секрета на миллион»: Фото: кадр программы «Секрет на миллион»

«Помню, как Катя мне позвонила, рассказала, что муж ее бьет. Стал ее душить. Она отбивалась, под руку попался нож, и она его полоснула несколько раз. Я тут же взвился. Поехал к ним. Этого товарища я дома не застал, но увидел дочку всю в синяках, на шее были следы от удушения. Я тут же повез ее в «травму» чтобы зафиксировали», — рассказал Николай Бандурин на программе «Секрет на миллион».

Дочь Николая Бандурина Екатерина тоже появилась. Она рассказала, что даже не помнит, в какой момент в ее руке очутился нож.

«Он повалил меня на пол и начал душить. Я думала, у меня глаза лопнут», — вспомнила молодая женщина.

За нанесение телесных повреждений мужу дочери Бандурина грозило три года лишения свободы. Но супруг отказался от своих претензий.

«Мы расстались, поскольку поняли, что в результате такой семейной жизни один из нас окажется в могиле, а второй – в тюрьме», — добавила дочь Николая Бандурина.

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