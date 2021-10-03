«На шее были следы от удушения»: Николай Бандурин рассказал, как зять едва не убил его дочь Екатерину

Сейчас дочь куплетиста Николая Бандурина Екатерина с сыном Тимофеем живет в новом доме, построенном ее отцом после пожара, вместе с родителями.

Папа мальчика погиб. Николай Бандурин в программе «Секрет на миллион» рассказал, что он даже не был знаком с отцом своего внука.

Куплетист и его жена предпочитают не вмешиваться в личную жизнь дочери, чтобы наследница не обвиняла их в том, что ее отношения не сложились.

Лишь однажды Николаю Бандурину пришлось вступиться за Екатерину во время ее конфликта с теперь уже бывшим мужем.

«Помню, как Катя мне позвонила, рассказала, что муж ее бьет. Стал ее душить. Она отбивалась, под руку попался нож, и она его полоснула несколько раз. Я тут же взвился. Поехал к ним. Этого товарища я дома не застал, но увидел дочку всю в синяках, на шее были следы от удушения. Я тут же повез ее в «травму» чтобы зафиксировали», — рассказал Николай Бандурин на программе «Секрет на миллион».

Дочь Николая Бандурина Екатерина тоже появилась. Она рассказала, что даже не помнит, в какой момент в ее руке очутился нож.

«Он повалил меня на пол и начал душить. Я думала, у меня глаза лопнут», — вспомнила молодая женщина.

За нанесение телесных повреждений мужу дочери Бандурина грозило три года лишения свободы. Но супруг отказался от своих претензий.

«Мы расстались, поскольку поняли, что в результате такой семейной жизни один из нас окажется в могиле, а второй – в тюрьме», — добавила дочь Николая Бандурина.

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