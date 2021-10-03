«Смешно!»: Лера Кудрявцева пришла в восторг от частушки про Ольгу Бузову

Ведущая программы «Секрет на миллион» уговорила гостя передачи Николая Бандурина исполнить куплет про теледиву.

Известный куплетист Николай Бандурин стал гостем программы телеканала НТВ «Секрет на миллион», где он рассказал, что не может сейчас похвастаться большим количеством концертов.

Между тем, творчеством и сочинительством куплетов на злобу дня Николай Бандурин занимается постоянно. В его архиве есть частушки о коронавирусе, прелестях отдыха в Геленджике и даже про Ольгу Бузову.

«Давайте про Бузову! – попросила Кудрявцева Бандурина спеть. — Берем самое актуальное сейчас».

Николай Бандурин тут же исполнил желание телеведущей, взяв в руки гармонь.

«Вы слыхали – вот те на те — Ольга Бузова во МХАТе, И теперь они вполне Могут ставить там «На дне», — спел Николай Бандурин.

Лера Кудрявцева пришла в восторг и расхохоталась.

«Смешно!» — резюмировала она.

Напомним, Ольга Бузова принимала участие в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». На сцену она выходила 11 и 12 июня.

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