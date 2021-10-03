Два года и миллионы рублей: Николай Бандурин озвучил сумму, потраченную на строительство нового дома

Известный куплетист готовится к новоселью в особняке, возведенном на пепелище.

Куплетист Николай Бандурин стал гостем программы «Секрет на миллион», во время которой показал свой новый дом и рассказал, во что ему обошлось его строительство.

«Восемь миллионов, — сказал он. — Накоплений не было. Все сгорело, для строительства дома продали мамину квартиру. Кое-что накидали друзья. Лена Воробей устроила сбор средств. Я не ожидал, что наш цех откликнется так дружно. Нам ведь тогда даже не на что было снять квартиру. Я выскочил из дома, у меня в кармане было 70 рублей. Все».

Новый дом Николай Бандурин построил прямо на месте того, который уничтожил пожар. Использованы сохранившийся фундамент и крыльцо.

Дом построен по образу и подобию старого – в нем такое же расположение комнат и та же площадь – 200 квадратных метров.

Николай Бандурин и его семья – жена и дочка Катя с внуком – уже переехали в новый дом. Скоро состоится новоселье, на которое куплетист планирует пригласить всех, кто помогал ему после пожара, в котором он потерял все.

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