«Отпадут как атавизм»: Ширвиндт предположил, что худруков в театрах заменят продюсеры

27 сентября стало известно, что известный актер и режиссер Александр Ширвиндт решил покинуть пост художественного руководителя Театра Сатиры. 87-летний артист признался, что устал стоять у руля большого учреждения.

В одном из интервью Александр Анатольевич отмечал, что видит проблему в том, что худруки московских театров зачастую возрастные люди. Когда же его спросили о том, выбрал ли он себе преемника, мужчина вместо прямого ответа сказал о том, что и сама его должность вскоре может стать ненужной.

«Думаю, что худруки, как атавизм, отпадут, а в театрах останется мощный продюсер, нанимающий режиссуру. Звучит грустновато, конечно. Или это идеально совмещенная фигура худрук-директор в одном лице, чтобы не ревновать друг друга к полномочиям, а ссориться с самим собой», — цитирует Ширвиндта издание «Собеседник».

Напомним, что народный артист возглавил Театр Сатиры в 2000 году и руководил им два десятилетия. Ранее актриса Алена Яковлева рассказала, что труппа давно была готова к такому решению худрука.

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