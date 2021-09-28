Алена Яковлева о ситуации в Театре сатиры: «С начала сентября труппа не собиралась ни разу»

Она отметила, что коллектив давно был готов к решению худрука Александра Ширвиндта покинуть свой пост.

В Театре сатиры обсуждают решение худрука Александра Ширвиндта покинуть свой пост. У руля театра он стоял более 20 лет и теперь решил, что пора передать кому-то бразды правления.

«Мы логично восприняли новость о его уходе, — говорит актриса Алена Яковлева. — Он человек пожилой, ему 87 лет и, конечно, уже сложно работать. Тем более, он давно собирался это сделать. Так что для нас известие не стало шоком. С начала сентября труппа не собиралась ни разу. У нас нет никаких планов и новых проектов. То есть мы все ждем каких-то новых решений. Сейчас идут спектакли текущего репертуара, а новых планов никаких нет. Мы понимали, что так долго длиться не может. Что-то происходило и вот оно произошло. Лично для меня неожиданности не было», — поделилась с сайтом Teleprogramma.pro актриса Алена Яковлева.

Пока о каких-то кадровых решениях речи не ведется. Скорее всего, новым худруком станет кто-то приглашенный, своего кандидата в театре не вырастили.

«У нас внутри коллектива режиссер не вырос. Кого бы я хотела видеть на этом месте? Не знаю, это вопрос не к нам. А говорить о театральном режиссере Антоне Яковлеве я не стану, я как родственница и лицо заинтересованное, но мне, безусловно, хотелось его здесь видеть. В любом случае мы можем желать чего угодно, но актеров никто не спрашивает. Эти вопросы решают в Департаменте культуры Москвы. Хотя, на мой взгляд, могли бы узнать мнение труппы», — рассуждает Яковлева.

Если для нее решение Александра Ширвиндта стало ожидаемым, то для коллеги Натали Селезневой — настоящим шоком. Она восприняла решение худрука как личную трагедию.

«Это странная реакция. Она сама давно не появлялась в театре из-за проблем со здоровьем. А у нас здесь складывается не самая благоприятная обстановка. И раз человек принял такое решение, в силу возраста, наверное, в силу здоровья, то нужно его уважать. Александр Анатольевич досконально знает эту работу и понимает, сколько на нее нужно сил и здоровья. Естественно, ему тяжело. И он видит, что труппа живет в подвешенном состоянии, а люди хотят работать», — отметила актриса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.