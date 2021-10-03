«Очень похоже на пиар»: известный полиграфолог усомнился в искренности чувств Азизы и ее молодого мужа

В конце лета Азиза впервые вышла замуж. Избранником 57-летней певицы стал ресторатор Алессандро Лортэ из Италии. Правда, позже выяснилось, что суженый певицы вовсе не итальянец и даже не ресторатор, а Александр Соколов из Липецка.

В последнее время пара и все их знакомые стали завсегдатаями ток-шоу, а вот известный полиграфолог Максим Коваленко не верит в искренность этого союза.

«Очень похоже на пиар. Любовь любит тишину. Приходить на ток-шоу со своей любовью, устраивать шумиху – чистой воды пиар. С экспертной точки зрения, по тому, что нам показывают и пишут, нельзя сделать однозначные выводы, так как материал может быть подготовлен. Чтобы понять, обман это или нет, необходимо задать ряд определенных вопросов и посмотреть реакцию на них. Когда я присутствую в студии на программах и у меня есть возможность задать вопросы, обман безусловно разоблачается!», — цитирует Коваленко «Экспресс газета».

Напомним, ранее Азиза заявляла, что хочет подарить молодому мужу детей и даже просила биологический материал у Наташи Королевой.

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