«Платить по долгам»: Азиза должна кредиторам более миллиона рублей

Недавно 57-летняя Азиза вышла замуж. Ее избранником стал Алессандро Лортэ, который ранее выдавал себя за итальянца. Оказалось, что по паспорту он Александр Соколов родом из Липецка. Но в Италии 37-летний мужчина все-таки был – пытался строить бизнес. Сначала открывал ресторан, а затем пел песни и даже снимал клип. Однако успеха не добился ни на одном поприще. Как оказалось, проблемы с финансами есть и у самой Азизы.

Она попала в черный список судебных приставов. На сайте ФССП за ней числится долг по кредиту — 1 млн 38 тысяч рублей. Суд кредиторам артистка проиграла еще два года назад, а недавно приставы завели исполнительное производство.

«Насколько я знаю, Азиза собралась в Италию, где хочет обвенчаться с мужем. Однако, с таким долгом улететь за границу она не сможет: с любой суммой свыше 30 тысяч рублей разворачивают в аэропорту. Также, по моей информации, певица не стала заключать брачный договор со своим «итальянским» супругом. Я хотел бы предупредить обоих супругов: в случае отсутствия брачного контракта им придется платить по долгам друг друга, как по своим собственным», — рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, для Азизы этот брак стал первым. В будущем супруги планируют стать родителями.

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