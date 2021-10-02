Самая дорогая свадьба года прошла в Африке

Бизнесвумен Мария Солодар потратила на бракосочетание 300 миллионов рублей.

Стало известно, чью свадьбу признали самой дорогой в этом году. Бизнесвумен Мария Солодар потратила на торжество 300 миллионов рублей.

Напомним, недавно 22-летний предприниматель Арсений Шульгин вместе с возлюбленной отдыхали в Африке. Туда сына и невестку певицы Валерии пригласила Солодар. Блогер с многомиллионной аудиторией является подругой Арсения Шульгина.

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К слову, подруга четы Шульгиных вышла замуж за бизнесмена из Франции. Торжество состоялось в отеле The Royal Livingstone в Саванне. Целых пять дней там находились только гости Солодар. Их было 70 человек. (Фото молодоженов смотреть тут).

В программу свадьбы вошли мальчишник и девичник, а также ужин с африканскими деликатесами, сафари, рафтинг и большая вечеринка.

Как отмечают в kp.ru, весь отель был усыпан живыми цветами. А развлекали гостей «Иванушки International», «Artik&Asti», а также французские исполнители Хелена Сегара и Дэмиен Сарг.

Среди звездных гостей были блогеры Валерия Чекалина и Елена Блиновская, бизнесмен Михаил Дашкиев, а также бывший муж Памелы Андерсон — принц Маркус.

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