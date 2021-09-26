Григорьев-Апполонов рассказал, как образовалась группа «Иванушки International»

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в интервью Светлане Бондарчук о том, как образовалась группа «Иванушки International».

Изначально, по его словам, продюсеры планировали, что солисткой группы должна быть девушка. Претендентку нашли и перед началом репетиций девушка объявила, что влюбилась в парня и выходит за него замуж.

«Она слилась через неделю после того, как мы решили стать группой! Она сказала: «Андрей, он мне подарил «Мерседес», я влюбилась, прости», — рассказывает «Рыжий».

В итоге продюсеры, по его словам, решили искать в группу парня. Кирилла Андреева музыкантам посоветовала Наталья Ветлицкая. Тогда он работал моделью у Вячеслава Зайцева и после показов на подиумах пел акапелла.

«Вот такой странный парень был. Один выходил и пел, всех веселил. Мы ему предложили пойти в нашу группу, он согласился», — добавил Апполонов.

Ну, а с Игорем Сориным Григорьев-Апполонов дружил много лет. Они вместе снимали квартиру и, как выразился «Рыжий», были не разлей вода.

В итоге группа «Иванушки International» начала свое существование в 1994 году. В первоначальный состав входили Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин. Сейчас место Сорина занимает Кирилл Туриченко.

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