«Я вообще трус»: Лия Ахеджакова переживает из-за угроз после спектакля «Первый хлеб»

Артистка уверена, что зритель уже не увидит спектакль в том виде, каким его задумывал режисер.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова рассказала о своих переживаниях из-за угроз после скандального спектакля «Первый хлеб».

Исполнительница отметила, что такое с ней впервые. Вообще, по мнению Ахеджаковой, театр сильно изменился за последнее время.

«Травля нашего спектакля показала, что очень внимательно будут следить за смыслами, которые театр транслирует залу. Это уже не цензура, а гораздо опаснее», — отметила Ахеджакова в интервью MK.ru.

Она добавила, что переживает по поводу угроз, поступавших в адрес актеров.

«Не знаю, как выйду на сцену. Я вообще трус. Тем более, что те, кто нам угрожают, обещали разбрызгивать фекалии, если мы не учтем их замечания», — поделилась Ахеджакова.

Напомним, ранее стало известно о гонорарах за спектакли Бузовой и Ахеджаковой. Оказалось, Ольга Бузова заработала в четыре раза больше за выход на театральную сцену, чем прославленная актриса.

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