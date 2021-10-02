«Такое происходит впервые в моей жизни»: Ахеджакова – о травле после спектакля «Первый хлеб»

Как отметила актриса, весь недавний скандал ее сильно подкосил.

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что ее очень сильно подкосил недавний скандал, который был вызван спектаклем «Первый хлеб».

«Как тяжело он мне достался, включая травлю, последовавшую за спектаклем. Все это меня подкосило. Такое происходит впервые в моей жизни. Приходил следователь. Меня вызывали на допрос. Те, кто создают травлю, спектакля не видели». Лия Ахеджакова

Как отметила Лия Ахеджакова, она нашла в Сети человека, который организовал давление на нее. По ее словам, если бы этот человек пришел на спектакль, то никогда не увидел в нем то, что искал, сообщает МК.ru.

Напомним, что общественная организация «Офицеры России» подала жалобу в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за постановки «Первый хлеб» в театре «Современник». Спектакль посчитали «предельно неуважительным к защитникам Отечества».

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