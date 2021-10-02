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«Такое происходит впервые в моей жизни»: Ахеджакова – о травле после спектакля «Первый хлеб»

Как отметила актриса, весь недавний скандал ее сильно подкосил.

«Такое происходит впервые в моей жизни»: Ахеджакова – о травле после спектакля «Первый хлеб»
Лия Ахеджакова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что ее очень сильно подкосил недавний скандал, который был вызван спектаклем «Первый хлеб».

Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова. Фото: Globallookpress.com

«Как тяжело он мне достался, включая травлю, последовавшую за спектаклем. Все это меня подкосило. Такое происходит впервые в моей жизни. Приходил следователь. Меня вызывали на допрос. Те, кто создают травлю, спектакля не видели».

Лия Ахеджакова

Как отметила Лия Ахеджакова, она нашла в Сети человека, который организовал давление на нее. По ее словам, если бы этот человек пришел на спектакль, то никогда не увидел в нем то, что искал, сообщает МК.ru.

Напомним, что общественная организация «Офицеры России» подала жалобу в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за постановки «Первый хлеб» в театре «Современник». Спектакль посчитали «предельно неуважительным к защитникам Отечества».

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Лия АхеджаковаНовости googleОрганизация "Офицеры России"Спектакль "Первый хлеб"театр "Современник"