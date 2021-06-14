Ольга Бузова заработала в четыре раза больше за выход на сцену театра, чем Лия Ахеджакова

Певица получила гонорар за один спектакль в 117 тысяч рублей.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, согласно открытым данным Госзакупок, заработала в МХАТе имени Горького 446 тысяч рублей. Из них 234 тысячи за два премьерных спектакля. Таким образом, несложно подсчитать, что за каждый выход на сцену она получала по 117 тысяч рублей. Остальные деньги ей достались благодаря репетициям.

Любопытно, что такой гонорар Бузовой намного выше, чем у других актрис. К примеру, Лия Ахеджакова за участие в спектакле «Сказка про последнего ангела» в Театре Наций зарабатывает 30 тысяч рублей. В четыре раза меньше.

Уступают по заработкам Бузовой и многие другие актеры. Анна Большова получает за выход на сцену 65 тысяч рублей, ее коллега Инга Оболдина – 53 тысячи. Чуть выше гонорар у Ольги Ломоносовой – 72 тысячи рублей. Опережают по заработкам Бузову актриса Чулпан Хаматова. Ее выход на сцену в премьерном спектакле стоит 219 тысяч рублей. Актер Григорий Антипенко зарабатывает 138 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что руководителям МХАТа понравилась игра Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин». Осенью певица снова появится на сцене театра.

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