Победивший в «Маске» Цой рассказал, как пытался разоблачить Волка по ярким лосинам

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой принял участие в другом популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». На сцене певец признался, что в «Маске» его покорил вокал Волка. И он очень хотел понять, какой артист скрывается под этим костюмом.

«Однажды я иду с репетиции и вижу выходящего из здания Волка. На нем была толстовка, капюшон и очень яркие лосины. Я и моя команда всю ночь искали в Инстаграме эти лосины. Мы прошерстили профили почти всех звезд. Но, увы, не нашли», — откровенничает Цой.

Лишь в конце сезона «Маски» Цой узнал, что в костюме Волка все время выступала бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс. Анатолий был поражен ее вокалом и артистическими данными.

Напомним, в феврале 2022 года должен выйти третий сезон «Маски». Кто будет участвовать в проекте – неизвестно. Но правила останутся те же – все будет засекречено.

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