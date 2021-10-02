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Победивший в «Маске» Цой рассказал, как пытался разоблачить Волка по ярким лосинам

Певец прошерстил Инстаграмы почти всех звезд.

Победивший в «Маске» Цой рассказал, как пытался разоблачить Волка по ярким лосинам
Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой. Фото: Инстаграм

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой принял участие в другом популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». На сцене певец признался, что в «Маске» его покорил вокал Волка. И он очень хотел понять, какой артист скрывается под этим костюмом.

«Однажды я иду с репетиции и вижу выходящего из здания Волка. На нем была толстовка, капюшон и очень яркие лосины. Я и моя команда всю ночь искали в Инстаграме эти лосины. Мы прошерстили профили почти всех звезд. Но, увы, не нашли», — откровенничает Цой.

Карина Кокс в костюме Волка в шоу «Маска». Фото: НТВ
Карина Кокс в костюме Волка в шоу «Маска». Фото: НТВ

Лишь в конце сезона «Маски» Цой узнал, что в костюме Волка все время выступала бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс. Анатолий был поражен ее вокалом и артистическими данными.

Напомним, в феврале 2022 года должен выйти третий сезон «Маски». Кто будет участвовать в проекте – неизвестно. Но правила останутся те же – все будет засекречено.

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