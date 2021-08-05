«Самый правильный выбор»: Анатолий Цой объяснил, почему в 2014 году не пошел на шоу «Голос»

Как отметил исполнитель, это был большой риск — отказаться от очень рейтингового проекта.

Музыкант Анатолий Цой в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему в 2014 году отказался от участия в очень рейтинговом шоу «Голос», которое много лет с успехом идет на Первом канале. По его словам, он предпочел пойти на проект «Хочу к Меладзе». Певец до сих пор считает, что не прогадал.

«Самый правильный выбор, который я сделал в далеком 2014 году, — это когда я выбрал проект, по результатам которого попал в команду к Константину Меладзе. Это был большой риск, но и самый правильный выбор всей моей жизни. В противовес стоял самый рейтинговый на то момент проект — шоу «Голос». У Меладзе была перспектива. Я сразу получал контракт».

Анатолий Цой

Как отметил Анатолий Цой, сейчас работу с продюсером он уже завершил. При этом он очень ему за все благодарен.

Напомним, что по итогам проекта «Хочу к Меладзе» появилась музыкальная команда MBAND, в которой пел Анатолий Цой. Первый сингл коллектива «Она вернется» стал одним из самых ротируемых песен в 2015 году в России. В прошлом году было принято решение, что группа распадается. Артисты отправились в сольное плавание.

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