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«Что сейчас за любовь?»: фанаты осудили Шаляпина, который бросил жену умирать в Америке

Некоторые пользователи считают, что он должен был находиться рядом с Татьяной Дэвис, что увеличило бы ее шансы выжить.

«Что сейчас за любовь?»: фанаты осудили Шаляпина, который бросил жену умирать в Америке
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

На страничке музыканта Прохора Шаляпина в Instagram развернулась жаркая дискуссия среди его поклонников. Некоторые пользователи посчитали, что музыкант поступил не совсем правильно, когда уехал из Америки. Как они думают, ему надо было находиться около жены, которая подхватила коронавирус. Тогда, возможно, она бы выжила.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис
Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

«Жаль Татьяну. Ну как Прохору можно было уехать? Что сейчас за любовь?» — задалась вопросом одна из пользовательниц.

Впрочем, у Прохора Шаляпина нашлись и защитники.

«Ну, а что ему там оставалось делать, у ворот сидеть? Таня и ее родители все лежали в красной зоне, туда не пускают никого! Никто не мог и подумать о таком исходе! Этого всего не объяснить и не понять! Не верится, что она умерла! Они упустили время!»

Напомним, что жена Прохора Шаляпина 42-летняя миллионерша Татьяна Дэвис умерла 30 сентября. Она подхватила коронавирус.

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