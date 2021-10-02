«Для Прошки деньги стали бы неплохим подспорьем»: Миро – о наследстве покойной жены Шаляпина

Как отметила блогер, хорошие люди умирают по пятницам.

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» высказалась после смерти жены музыканта Прохора Шаляпина 42-летней Татьяны Дэвис. По ее словам, хорошие люди умирают по пятницам.

«Кому достанутся миллионы покойной, пока неизвестно. Для Прошки деньги стали бы неплохим подспорьем, но разве о них он сейчас думает? Нет, прекрасными словами вдовец провожает покойную в последний путь. Не знаю, виртуально или все-таки слетает в Канаду». Лена Миро

Как считает Лена Миро, только новые отношения способны вывести Прохора Шаляпина из ступора. При этом блогер отметила, что музыкант в будущем вполне может претендовать на наследство. Когда он разбогатеет, то проведет остаток жизни «в покаянии и отдыхе».

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла от коронавируса в США. На момент смерти ей было всего 42 года.

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