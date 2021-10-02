10 премьер «Современника»: театр готовится удивить своих зрителей

Совсем скоро московский театр «Современник» откроет двери для своих любимых зрителей. В этом театральном сезоне на суд публике будет представлено 10 новых постановок. Режиссерами премьер станут Виктор Рыжаков, Дмитрий Крымов, Константин Хабенский и Андрей Могучий.

«Я вас всех поздравляю с открытием нового 66-го — страшная цифра — сезона, надеюсь, мы его пройдем благополучно», — приветствовал актеров худрук театра Виктор Рыжаков.

В этом сезоне на основной сцене театр представит пять премьер. Откроет его спектакль «203-205» с участием Леонида Ярмольника и Марины Нееловой. А в феврале зрителей ждут на «Интуицию» Константина Хабенского.

В этом театральном сезоне постановки «Современника» также увидят Таллин, Хабаровск и Санкт-Петербург. Репертуар уже утвержден включительно до 1 января. По словам Рыжакова, это делается для того, чтобы артисты заранее понимали, когда у них есть время для съемок в кино и участия в различных масштабных проектах.

На вечер памяти Валентина Гафта «Современник» приглашает 13 декабря.

«Никакие трудности, которые сопровождали нас все предыдущие годы и прошлый год, нас не напугают. Они будут, но они не должны нас страшить, потому что мы вместе, потому что мы хотим изменить этот мир к лучшему», — отметил Рыжаков, рассказывая о планах, передает ТАСС.

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