«Олега Табакова много награждали»: вдова Валентина Гафта заставила плакать Марину Зудину

Вдова Валентина Гафта, актриса Ольга Остроумова, впервые за долгое время появилась на публике. Звезда посетила открытие Московского международного кинофестиваля, во время которого поднялась на сцену, чтобы получить награду за покойного мужа Валентина Гафта — приз за покорение вершин актерского мастерства «Верю. Константин Станиславский».

Ольге Остроумовой приз вручил Никита Михалков. Актриса поблагодарила его за внимание и произнесла небольшую речь. Она напомнила публике, что Валентин Гафт был скромным человеком и любил писать эпиграммы на своих друзей.

«Я прочту четыре строчки его, которые он написал Олегу Табакову», — сказала Ольга Остроумова.

Она вдруг сделала паузу, вспомнив, что в зале сидит вдова Олега Табакова.

«Я видела здесь Марину Зудину. Да, Мариш… — продолжила Ольга Михайловна. — Олегу Табакову, которого Валентин очень любил, и который был его однокурсником. Олега Павловича часто и много награждали. И он написал так: «Во дни побед, в часы признанья, Когда тебя возносят до небес, Отдай все ордена, забудь про званья, Чтоб не пришлось платить за перевес».

В Сети появилось видео, запечатлевшее этот момент. Пока Ольга Остроумова произносила речь, камера несколько раз показала Марину Зудину. Она едва сдерживала слезы, вероятно, от нахлынувших на нее воспоминаний о тех счастливых временах, когда ее муж Олег Табаков еще был жив.

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