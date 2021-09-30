«Вот такой я пухляш»: Рудова в бикини нашла у себя пышные формы

Актриса считает, что раньше была более пухлой.

Актриса Наталья Рудова трепетно относится к своей фигуре. Еще бы, благодаря ей она оказалась в топе самых сексуальных женщин страны и в этом году снова претендует на это лестное звание, которое вручает мужской журнал Maxim. Поэтому девушка тщательно следит за питанием, тренируется, а также демонстрирует невероятную выдержку – каждый день дома качает пресс на протяжении 10 лет.

Об этом красотка рассказывает своим поклонникам в микроблоге. Накануне она призналась, что чуть не поддалась соблазну съесть гамбургер. Но смогла себя пересилить. И будто для самодисциплины нашла в фотоархиве снимок многолетней давности, на котором она в бикини на пляже. И по мнению актрисы, тогда она была пышной.

«Фото сделано 9 лет назад на Маврикии, такой я пухляш была», — призналась красотка.

Наверняка многие поклонники, взглянув на снимок, не смогут обнаружить отличий от теперешней фигуры. Она у Рудовой осталась все такой же соблазнительной и аппетитной.

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